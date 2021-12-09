На обновление автобусного парка Псковской области требуется 15 млрд рублей

15 млрд рублей требуется на обновление псковского автобусного парка. Об этом 9 декабря во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Он отметил, что 249 автобусов для автопарка были закуплены в 2020 году. Работа по его обновлению, по словам руководителя профильного комитета, будет продолжена.

«Сейчас у парка есть потребность в 206 единицах автобусов. На закупку потребуется более 15 млрд рублей. Это долгосрочная программа, рассчитанная на два-три года», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Кроме того, руководитель комитета уточнил, что появление новых автобусных маршрутов в Псковской области не предусмотрено, однако уже запланирована корректировка существующих с целью оптимизации.

«Какие-то маршруты, может, будут исключаться, если это не уменьшит транспортную доступность», – отметил Станислав Стармолотов.