До -16 градусов похолодает в Псковской области 9 декабря

9 декабря по Псковской области дневная температура будет держаться на отметке -11...-16 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -17...-22, в низинах до -25, градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 9 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадков в течение дня не прогнозируется. Ветер восточных направлений слабый.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -12...-14 градусов. Ночью похолодает до -18...-20 градусов.

В Великих Луках дневная температура будет держаться на отметке от -13 до -15 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов.