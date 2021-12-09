Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -16 градусов похолодает в Псковской области 9 декабря

9 декабря 2021 года, 09:24

9 декабря по Псковской области дневная температура будет держаться на отметке -11...-16 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -17...-22, в низинах до -25, градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До -16 градусов похолодает в Псковской области 9 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, 9 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадков в течение дня не прогнозируется. Ветер восточных направлений слабый.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -12...-14 градусов. Ночью похолодает до -18...-20 градусов.

В Великих Луках дневная температура будет держаться на отметке от -13 до -15 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -16...-18 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове прошла приемка наружных работ в Церкви Александра Невского
Центр сопровождения НКО Псковской области получил знак качества
Михаил Ведерников: Загрузка коечного фонда составляет менее 70%
Предновогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области
В Псковской области разрешили проведение в общепите нескольких банкетов одновременно
Псковский врач-пульмонолог рассказала, как сделать дыхательный тренажер своими руками
Почти 2 тысячи жителей Псковской области привились вторым компонентом вакцины от коронавируса за сутки
В Псковской области увеличили срок действия документа о перенесенном ковиде
Ректор ПсковГУ наградила студентов-добровольцев

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг