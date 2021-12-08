До -16 градусов ожидается днем 9 декабря

9 декабря по Псковской области днем температура будет от -11...-16 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -19...-24 градусов, в низинах похолодает до -26 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. В ночное время и в первой половине дня местами по региону возможен туман.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.



