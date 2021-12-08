До -17 градусов прогнозируется в Псковской области 8 декабря

8 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -12...-17 градусов, в ночное –от -17 до -22, в низинах до -25. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Фото: Дарья Хваткова
Согласно прогнозу синоптиков, 8 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность. В течение дня осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений слабый.
В Пскове столбики термометров в дневное время опустятся до отметки -14...-16 градусов. Ночью похолодает до -23...-25 градусов.
В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке -12...-14 градусов. Ночные температуры составят от -19 до -21 градуса.