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Досуг / Погода

До -17 градусов прогнозируется в Псковской области 8 декабря

8 декабря 2021 года, 09:18

8 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -12...-17 градусов, в ночное –от -17 до -22, в низинах до -25. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До -17 градусов прогнозируется в Псковской области 8 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 8 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность. В течение дня осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений слабый.

В Пскове столбики термометров в дневное время опустятся до отметки -14...-16 градусов. Ночью похолодает до -23...-25 градусов.

В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке -12...-14 градусов. Ночные температуры составят от -19 до -21 градуса.

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