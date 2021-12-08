До -17 градусов прогнозируется в Псковской области 8 декабря

8 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -12...-17 градусов, в ночное –от -17 до -22, в низинах до -25. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.