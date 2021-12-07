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Досуг / Погода

До -21 градуса ожидается в Псковской области в ночь на 8 декабря

7 декабря 2021 года, 18:41

8 декабря по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке -9...-14 градусов. Ночные температуры опустятся до -16...-21 градуса, в низинах похолодает до -24 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области. 

До -21 градуса ожидается в Псковской области в ночь на 8 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадков в течение суток не прогнозируется. В ночное время и в первой половине дня местами по региону возможен туман.

Ветер западных, юго-западных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

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