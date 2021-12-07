До -21 градуса ожидается в Псковской области в ночь на 8 декабря

8 декабря по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке -9...-14 градусов. Ночные температуры опустятся до -16...-21 градуса, в низинах похолодает до -24 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадков в течение суток не прогнозируется. В ночное время и в первой половине дня местами по региону возможен туман.

Ветер западных, юго-западных направлений будет дуть со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.