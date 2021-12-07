Примерно 212 км автомобильных дорог отремонтировали в этом году в Псковской области по нацпроекту

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и за счет предоставления дополнительного финансирования из федерального бюджета в Псковской области в 2021 году в нормативное состояние приведено примерно 212 км автомобильных дорог. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.



Так, в текущем году были отремонтированы около 25 км автомобильных дорог Псковской городской агломерации и примерно 187 км на трассах регионального значения. При этом, ранее планировалось привести в нормативное состояние порядка 170 км дорожного полотна. Увеличение объемов выполненных работ было связано как благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в размере 500 млн рублей, так и из-за экономии денежных средств, которые образовались на электронных торгах. На ремонт дорожного полотна Псковской области в текущем году было направлено свыше 2,6 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.



Самым крупным региональным объектом в 2021 году, который был отремонтирован по нацпроекту, стала автомобильная трасса «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье». Дорожное полотно было восстановлено на участках: от 34-го до 41-го км, от 86-го до 100-го км, от 100-го до 103-го км, от 103-го до 114-го, от 114-го до 123-го км, от 123-го до 132-й км.



Также в нормативное состояние благодаря дополнительному финансированию в размере 120 млн рублей из федерального бюджета было приведено свыше 11 км дороги «Шимск - Феофилова Пустынь» в Стругокрасненском районе, которая, находясь на границе Псковской и Новгородской областей, связывает федеральные трассы Р-23 и Р-56. Согласно контракту, работы на участке автодороги с 62-го по 69-й км работы должны были завершиться в срок до 15 июля 2022 года, на участке с 69-го по 74-й км – до 28 июля 2023 года. Однако подрядчиком все ремонтные работы были проведены в текущем году. Общая стоимость работ составила свыше 209 млн рублей.



Также в рамках национального проекта, в эксплуатацию были введены более 10 км трассы «Порхов – Успенье», более 7 км дороги «Остров – Новоржев», более 6 км участка дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров», около 8 км дороги «Неелово – Кудина Гора – Печоры», 7,6 км приграничной дороги в Невельском районе и более 12 км трассы «Пушкинские Горы – Локня». Кроме того, был отремонтированы 2,2 км участка дороги, ведущей до деревни Толбица, где располагается причал для катеров, связывающих путь с Талабскими островами, и 4,35 км Пушкиногорского шоссе, которое является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы. Также в эксплуатацию была введена дорога к новому мосту черезь Кебь общей протяженностью примерно 5 км. Также завершили контракт по ремонту участков трассы Великие Луки – Усвяты общей протяженностью более 25 км. Данный проект является вторым по крупности в плане нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Псковской области. В деревне Писковичи в Псковском районе благодаря дорожному нацпроекту обновили дорогу и пешеходную зону в месте, где расположены школа, детский сад, спортивный комплекс и культурно-досуговый центр.

