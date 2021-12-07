До -16 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 7 декабря

7 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -11…-16 градусов, в южных районах от -4 до -9, в ночное – -16…-21 градус, в низинах до -25. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время местами по региону прогнозируются небольшие осадки в виде снега, ночью без осадков. Ветер северных направлений умеренный, в ночное время — переменный слабый.

В Пскове осадки не ожидаются. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -13…-15 градусов. В ночное время ожидается похолодание до -18…-20 градусов.

В Великих Луках столбики термометров в дневное время опустятся до -6…-8 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке от -16 до -18 градусов.