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Досуг / Погода

До -16 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 7 декабря

7 декабря 2021 года, 09:15

7 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -11…-16 градусов, в южных районах от -4 до -9, в ночное – -16…-21 градус, в низинах до -25. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До -16 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 7 декабря

Источник: pixabay.com

Согласно прогнозам синоптиков, 7 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время местами по региону прогнозируются небольшие осадки в виде снега, ночью без осадков. Ветер северных направлений умеренный, в ночное время — переменный слабый.

В Пскове осадки не ожидаются. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -13…-15 градусов. В ночное время ожидается похолодание до -18…-20 градусов.

В Великих Луках столбики термометров в дневное время опустятся до -6…-8 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке от -16 до -18 градусов.

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