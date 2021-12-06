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Спорт / Соревнования

Спортсмены заняли призовые места на Кубке России по бадминтону

6 декабря 2021 года, 19:13

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов заняли призовые места в финале Кубка России по бадминтону среди лиц с ПОДА. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации региона. Соревнования прошли в Ставрополе.

Спортсмены заняли призовые места на Кубке России по бадминтону

Фото с личной страницы Екатерины Огинской в «Вконтакте»

Екатерина Огинская стала победительницей в одиночном разряде, её признали серебряным призером в смешанном парном разряде. Эдуард Барканов занят третье место в одиночном разряде.

В соревнованиях участвовали 50 спортсменов из разных регионов страны. Разыграли 17 комплектов наград.

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