Спортсмены заняли призовые места на Кубке России по бадминтону

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов заняли призовые места в финале Кубка России по бадминтону среди лиц с ПОДА. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации региона. Соревнования прошли в Ставрополе.
Фото с личной страницы Екатерины Огинской в «Вконтакте»
Екатерина Огинская стала победительницей в одиночном разряде, её признали серебряным призером в смешанном парном разряде. Эдуард Барканов занят третье место в одиночном разряде.
В соревнованиях участвовали 50 спортсменов из разных регионов страны. Разыграли 17 комплектов наград.