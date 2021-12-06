Спортсмены заняли призовые места на Кубке России по бадминтону

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Екатерина Огинская и Эдуард Барканов заняли призовые места в финале Кубка России по бадминтону среди лиц с ПОДА. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации региона. Соревнования прошли в Ставрополе.