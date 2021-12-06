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Досуг / Погода

До -20 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 7 декабря

6 декабря 2021 года, 18:28

7 декабря по Псковской области дневные температуры воздуха будут держаться на отметке -8...-13 градусов, по югу региона -3...-8. В ночное время прогнозируется от -12 до -17 градусов, в южных районах от -5 до -10 градусов, по северу до -20 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. 

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время по региону пройдет небольшой снег, в дневное — местами. 

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вновь ниже нормы.

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