До -20 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 7 декабря

7 декабря по Псковской области дневные температуры воздуха будут держаться на отметке -8...-13 градусов, по югу региона -3...-8. В ночное время прогнозируется от -12 до -17 градусов, в южных районах от -5 до -10 градусов, по северу до -20 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время по региону пройдет небольшой снег, в дневное — местами.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вновь ниже нормы.