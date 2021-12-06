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Происшествия

В Великолукском районе отменены четыре очага по бешенству

6 декабря 2021 года, 14:27

Четыре очага по бешенству отменили в Великолукском районе. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

В Великолукском районе отменены четыре очага по бешенству

Фото: pixabay

Карантин по бешенству в Великолукском районе отменили в личных подворьях в деревнях Русаново и Калитино, на территории пилорамы в деревне Овсище (эпизоотические очаги), а также в сельском поселении «Переслегинская волость» Великолукского района.

На данных территориях были проведены необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства: произведена дезинфекция очагов и подворовых обходов населения неблагополучного пункта с целью вакцинации, проведена вакцинация животных против бешенства, а также разъяснительные работы об опасности бешенства.

В настоящее время на территории Псковской области активными остаются восемь очагов по бешенству.

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