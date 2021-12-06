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Досуг / Погода

До -15 градусов ожидается в Псковской области 6 декабря

6 декабря 2021 года, 09:26

6 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -10...-15 градусов и -12...-17 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По югу области столбики термометров в дневное время опустятся до -4...-9 градусов, в ночное — до -6...-11 градусов.

До -15 градусов ожидается в Псковской области 6 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 6 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. Днем по региону пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха днем будет держаться на отметке -12...-14 градусов. В ночное время похолодает до -15...-17 градусов.

В Великих Луках столбики термометров в дневное время опустятся до -4...-6 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке -7...-9 градусов.

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