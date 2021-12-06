До -15 градусов ожидается в Псковской области 6 декабря

6 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -10...-15 градусов и -12...-17 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По югу области столбики термометров в дневное время опустятся до -4...-9 градусов, в ночное — до -6...-11 градусов.