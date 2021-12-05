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Досуг / Погода

Минусовая температура и небольшой снег ожидаются в Псковской области 5 декабря

5 декабря 2021 года, 10:24

5 декабря температура по Псковской области днем составит до -5...-10 градусов, по югу области – до -1...-4. Ночью столбики термометров покажут до -9...-14 градусов, по югу – до -3...-8 . Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Минусовая температура и небольшой снег ожидаются в Псковской области 5 декабря

Фото: Андрей Степанов

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 декабря по Псковской области ожидается облачная погода и небольшой снег.

Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.

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