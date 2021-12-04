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Досуг / Погода

До -6 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 4 декабря

4 декабря 2021 года, 09:31

4 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…-6 градусов и -5…-10 градусов – в ночное. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До -6 градусов и небольшой снег прогнозируются в Псковской области 4 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 4 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время по региону прогнозируется небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове также пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха будет держаться на отметке -3…-5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -6…-8 градусов.

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