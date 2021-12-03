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Досуг / Погода

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 4 декабря

3 декабря 2021 года, 18:59

4 декабря по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке -1...-6 градусов и -5...-10 градусов — в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 4 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток прогнозируется небольшой снег, в ночное время местами умеренный.

Ветер западных, северо-западных направлений ночью будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, в дневное время – 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

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