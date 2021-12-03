4 и 5 декабря в Пскове пройдут спортивные мероприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

В выходные пройдут полуфинал и финал по баскетболу на Кубок Пскова среди мужских команд «Политех-1» и «Политех-2», «Абсолютное Динамо» и «Викинги».

Мероприятия начнутся в 10:00 по адресу Набережная реки Великой, дом 16, в Доме спорта.

Также в эти дни состоятся Чемпионат и Первенство Пскова по легкой атлетике на стадионе «Машиностроитель». Соревнования стартуют в 11:00.

В программе будут бег на 60, 400, 800, 1500 метров, бег с препятствиями на 60 метров, а также прыжки в высоту.

На всех спортивных мероприятиях сохраняются ограничения по ковиду: 50% заполнение зала, вход по QR-коду, ПЦР-тесты для участников соревнований.