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Досуг / Погода

До -5 градусов ожидается в Псковской области 3 декабря

2 декабря 2021 года, 18:31

3 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0...-5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -5 градусов ожидается в Псковской области 3 декабря

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение суток прогнозируются осадки в виде снега, местами сильный. По югу области – с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается метель.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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