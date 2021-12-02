До -5 градусов ожидается в Псковской области 3 декабря

3 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0...-5 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение суток прогнозируются осадки в виде снега, местами сильный. По югу области – с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается метель.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.