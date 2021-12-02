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Досуг / Погода

До +1 градуса прогреется воздух в Псковской области 2 декабря

2 декабря 2021 года, 09:23

2 декабря в Псковской области днем температура воздуха составит от –4 до +1 градуса, ночью – от 0 до -5. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +1 градуса прогреется воздух в Псковской области 2 декабря

Фото: pixabay

Синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду. По области выпадет снег, местами – сильный. Вечером и ночью по югу области – мокрый снег, который местами может налипать на провода. На дорогах гололедица. Ветер будет южных направлений, умеренный.

В Пскове днем ожидается умеренный снег, который к ночи перерастет в сильный. Температура в течение суток будет от -2 до -4.

В Великих Луках днем сильный снег, вечером он перейдет в мокрый снег, ночью – в обычный. Вечером и ночью есть вероятность налипания мокрого снега на провода, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха около 0 градусов.

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