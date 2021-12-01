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Досуг / Погода

До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 2 декабря

1 декабря 2021 года, 18:44

2 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...-5 градусов и -8...-13 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 2 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не прогнозируются. Днем по региону пройдет снег. По югу области местами ожидается метель.

Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

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