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Транспорт / Инфраструктура

На развитие городской велоинфраструктуры могут повлиять жители Пскова

1 декабря 2021 года, 17:11

Псковичи могут повлиять на развитие велотранспортной системы Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На развитие городской велоинфраструктуры могут повлиять жители Пскова

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Работа по разработке концепции псковской велоинфраструктуры проводится подрядной организацией ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры».

В рамках создания велотранспортной системы, разработчиками проводится социальный опрос жителей Пскова. Мнение псковичей позволит сформировать эффективную концепцию велоинфраструктуры на всей городской территории. Кроме того, опрос также позволит выявить запросы жителей отдельных районов города и их потребность в псковской велотранспортной системе.

Прохождение опроса займет не более 5 минут. Участникам необходимо указать место своего проживания, время и регулярность поездок по различным маршрутам города в выходные и будние дни, а также тот вид транспорта, на котором эти поездки совершаются. Опрос доступен по ссылке.

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