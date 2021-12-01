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Происшествия

В Пскове из строительного магазина эвакуировали 250 человек

1 декабря 2021 года, 14:52

250 человек эвакуировали из псковского строительного магазина «Леруа Мерлен». Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

В Пскове из строительного магазина эвакуировали 250 человек

Фото: Псковское агентство информации

Сообщение о срабатывании пожарной тревоги в магазине поступило в 12.33. Согласно предварительным данным, сигнализация сработала из-за произошедшего в блоке управления клапанами системы дымоудаления короткого замыкания. По словам сотрудников ведомства, пожар был локализован еще до прибытия пожарной охраны. Возгорание за пределы блока управления не вышло.

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