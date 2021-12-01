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Досуг / Погода

Минусовая температура и снег ожидаются в Псковской области 1 декабря

1 декабря 2021 года, 10:00

1 декабря в Псковской области днем температура составит от -2 до -7 градусов, ночью от -8 до 13. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. В течение суток существенных осадков не ожидается. Утром выпадет небольшой снег, в некоторых районах – умеренный.

В Пскове утром выпадет небольшой снег. Столбики термометров днем покажут от -4 до -6 градусов, ночью – от -10 до -12. В Великих Луках утром также будет небольшой снег. Температура днем составит от -2 до -4 градусов, ночью – до -8...-1.

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