До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 декабря

В первый день зимы, 1 декабря, по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...-7 градусов и -5...-10 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время прогнозируется небольшой снег. Местами со слабым налипанием мокрого снега и гололедом.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.