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Досуг / Погода

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 декабря

30 ноября 2021 года, 18:34

В первый день зимы, 1 декабря, по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...-7 градусов и -5...-10 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 1 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время прогнозируется небольшой снег. Местами со слабым налипанием мокрого снега и гололедом.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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