Снегопад и метель ожидают Псковскую область 30 ноября

30 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем будет идти снег, местами – сильный, в отдельных районах прогнозируется метель. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр. Ночью ожидается небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, ожидается умеренный западный ветер, днем местами – порывистый. Температура по области днем будет от -0 до -5 градусов, ночью – от -5 до -10 градусов.

В Пскове днем ожидается снег и метель; ночью выпадет небольшой снег. Столбики термометров днем покажут от -2 до -4 градусов, ночью – от -6 до -8 градусов.

В Великих Луках днем выпадет мокрый снег, ночью – небольшой снег. Температура днем будет от 0 до -2 градусов, ночью – от -6 до -8.