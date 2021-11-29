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Досуг / Погода

До -7 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 30 ноября

29 ноября 2021 года, 19:00

30 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...-5 градусов и -2...-7 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -7 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 30 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью по региону прогнозируются осадки в виде дождя, переходящие в снег и мокрый снег. В дневное время по области пройдет сильный снег, местами ожидается метель.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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