До -7 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 30 ноября

30 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0...-5 градусов и -2...-7 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью по региону прогнозируются осадки в виде дождя, переходящие в снег и мокрый снег. В дневное время по области пройдет сильный снег, местами ожидается метель.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.