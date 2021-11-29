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Происшествия / ЧП

287 населённых пунктов в Псковской области остаются без света из-за налипания снега на провода

29 ноября 2021 года, 16:27

В Псковской области из-за большого количества осадков и налипания снега на провода по данным на 15:00 29 ноября остаются без электроснабжения 287 населённых пунктов. В них проживает свыше 3 тысяч человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

287 населённых пунктов в Псковской области остаются без света из-за налипания снега на провода

 Наибольшее количество отключений произошло в Бежаницком, Печорском, Локнянском и Новосокольническом районах.

В настоящее время в оставшихся без электроснабжения населённых пунктах работают 48 бригад энергетиков. Они переключают потребителей на резервные линии, в важные социальные объекты - на резервные источники питания.

При отключении электроэнергии можно оставить заявку по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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