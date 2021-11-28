Снег и до +1 градуса прогнозируются в Псковской области 28 ноября

28 ноября по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -4…+1 градус. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Местами на дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный – по северу области, западных – по югу региона.

В Пскове также в течение суток прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем температура воздуха будет держаться на отметке 0…-2 градуса. В ночное время столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов.