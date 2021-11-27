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Досуг / Погода

Сильный снегопад ожидается во второй половине дня в Псковской области

27 ноября 2021 года, 14:21

27 ноября со второй половины дня в Псковской области ожидается сильный мокрый снег и снег. Непогода преимущественно будет в южных и восточных районах. Об этом сообщает Псковское ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Во время сильного снегопада рекомендуется плотно закрыть окна и держаться от них на дальнем расстоянии; не подходить близко к деревьям и не парковаться рядом с ними. По возможности, оставаться дома. На улице соблюдать осторожность при ходьбе.

Если снегопад застал в автомобиле, то необходимо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратите движение без экстренного торможения, включить аварийные огни и переждать.

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