Сильный снегопад ожидается во второй половине дня в Псковской области

27 ноября со второй половины дня в Псковской области ожидается сильный мокрый снег и снег. Непогода преимущественно будет в южных и восточных районах. Об этом сообщает Псковское ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Во время сильного снегопада рекомендуется плотно закрыть окна и держаться от них на дальнем расстоянии; не подходить близко к деревьям и не парковаться рядом с ними. По возможности, оставаться дома. На улице соблюдать осторожность при ходьбе.

Если снегопад застал в автомобиле, то необходимо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратите движение без экстренного торможения, включить аварийные огни и переждать.