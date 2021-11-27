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Досуг / Погода

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 ноября

27 ноября 2021 года, 11:00

27 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью, по прогнозу синоптиков, выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 ноября

Фото: pixabay

Температура воздуха в области в течение суток составит от -3 до +2. Ветер днем будет восточных направлений, ночью – южных, умеренный.


В Пскове в течение суток столбики термометров будут показывать от 0 до -2. Ночью выпадет небольшой снег, мокрый снег. Днем осадки в виде мокрого снега будут умеренные.

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