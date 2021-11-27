Облачная погода ожидается в Псковской области 27 ноября

27 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью, по прогнозу синоптиков, выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Температура воздуха в области в течение суток составит от -3 до +2. Ветер днем будет восточных направлений, ночью – южных, умеренный.





В Пскове в течение суток столбики термометров будут показывать от 0 до -2. Ночью выпадет небольшой снег, мокрый снег. Днем осадки в виде мокрого снега будут умеренные.