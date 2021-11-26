До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 27 ноября

27 ноября в Псковской области в дневное время температура воздуха будет от +0 до +3 градусов, в ночное – от -4 до +1. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Днем жителей ожидают умеренные осадки в виде мокрого снега, ночью – небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.