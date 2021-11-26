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Спорт / Соревнования

4 декабря в Великолукском районе пройдет трейл-гонка

26 ноября 2021 года, 17:24

4 декабря жители Псковской области смогут принять участие в соревнованиях по бегу по пересеченной местности в Сенчитском бору в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Трейл-гонка пройдет в муниципалитете впервые.

Начало забега запланировано на 11:00. Участники будут соревноваться на дистанциях в 5, 10 и 15 километров. В отличие от кроссового бега, в трейл-гонках важно наличие природных препятствий и перепадов высоты на маршруте.

Зарегистрироваться в соревновании можно до 1 декабря сайте О-Тайм.

Организатором соревнований выступает великолукская команда EDGE Ultra.

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