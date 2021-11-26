100-тысячного пассажира псковского аэропорта перевезла компания Азимут

Авиакомпания «Азимут» перевезла 100-тысячного пассажира Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги. Об этом сообщает авиакомпания в своей группе «ВКонтакте».
Авиакомпания «Азимут» перевезла 100-тысячного пассажира Международного аэропорта Псков имени княгини Ольги. Об этом сообщает авиакомпания в своей группе «ВКонтакте».
Юбилейной пассажиркой оказалась Татьяна Белобровко, отправившаяся 26 ноября из Пскова в Москву. Девушке вручили сертификат на бесплатный перелет от авиакомпании «Азимут».