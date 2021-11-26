В Псковской области досрочно отремонтировали дорогу «Шимск – Феофилова пустынь»

Свыше 11 км автомобильной дороги «Шимск – Феофилова пустынь» на границе Псковской и Новгородской областей досрочно отремонтировали и ввели в эксплуатацию по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областную администрации.



Данная трасса, находящаяся на границе Псковской и Новгородской областей – в Стругокрасненском районе, связывает две федеральные трассы Р-23 и Р-56 и является самым коротким путем из Пскова в Великий Новгород. В рамках ремонтных работ на участке автодороги с 62-го по 69-й км подрядчик расчистил около 6 тыс. м3 водоотводных канав и свыше 7 га полосы отвода, произвел замену крайних звеньев на пяти водопропускных трубах, срезал изношенное асфальтобетонное покрытие, восстановил укрепленную часть виражей и обочин, а также отремонтировал асфальтобетонное покрытие, примыкания и пересечения.



Согласно контракту, заключенному между Псковавтодором и подрядной организацией ООО «ДАФ», работы на участке трассы «Шимск – Феофилова пустынь» с 62-го по 69-й км должны были завершиться до 15 июля 2022 года. Однако подрядчиком весь объем работ был проведен в текущем году. Во многом этому поспособствовало дополнительное финансирование из федерального бюджета на сумму свыше 120 млн рублей. Ремонтные работы на участке с 60-го по 74-й км дороги «Шимск – Феофилова пустынь» должны завершиться до 28 июля 2023 года.