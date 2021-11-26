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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области досрочно отремонтировали дорогу «Шимск – Феофилова пустынь»

26 ноября 2021 года, 10:53

Свыше 11 км автомобильной дороги «Шимск – Феофилова пустынь» на границе Псковской и Новгородской областей досрочно отремонтировали и ввели в эксплуатацию по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областную администрации.

В Псковской области досрочно отремонтировали дорогу «Шимск – Феофилова пустынь»

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Данная трасса, находящаяся на границе Псковской и Новгородской областей – в Стругокрасненском районе, связывает две федеральные трассы Р-23 и Р-56 и является самым коротким путем из Пскова в Великий Новгород.

В рамках ремонтных работ на участке автодороги с 62-го по 69-й км подрядчик расчистил около 6 тыс. м3 водоотводных канав и свыше 7 га полосы отвода, произвел замену крайних звеньев на пяти водопропускных трубах, срезал изношенное асфальтобетонное покрытие, восстановил укрепленную часть виражей и обочин, а также отремонтировал асфальтобетонное покрытие, примыкания и пересечения.

В Псковской области досрочно отремонтировали дорогу «Шимск – Феофилова пустынь»

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Согласно контракту, заключенному между Псковавтодором и подрядной организацией ООО «ДАФ», работы на участке трассы «Шимск – Феофилова пустынь» с 62-го по 69-й км должны были завершиться до 15 июля 2022 года. Однако подрядчиком весь объем работ был проведен в текущем году. Во многом этому поспособствовало дополнительное финансирование из федерального бюджета на сумму свыше 120 млн рублей. Ремонтные работы на участке с 60-го по 74-й км дороги «Шимск – Феофилова пустынь» должны завершиться до 28 июля 2023 года.

В Псковской области досрочно отремонтировали дорогу «Шимск – Феофилова пустынь»

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Также на данном участке в порядок были приведены стоянки и площадки для отдыха. Обочины автодороги подрядчиком были укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью С-11. Кроме того, на асфальте термопластиком и краской была нанесена горизонтальная дорожная разметка. Она поможет обеспечить на автомобильном участке безопасность дорожного движения.

Финансирование ремонтных работ на данном участке автомобильной дороги – более 209 млн рублей – ведется из федерального и областного бюджетов.

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