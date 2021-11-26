Небольшой дождь и до +5 градусов прогнозируются в Псковской области 26 ноября

26 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +2...+5 градусов и -4...+1 градус – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В течение суток в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове воздух в дневное время прогреется до +3...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -1...-3 градуса. В Великих Луках днем температура воздуха будет держаться на отметке +2...+4 градусов. В ночное время похолодает до 0...-2 градусов.