В Пскове на два дня перекроют участок улицы Карла Маркса

Участок улицы Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Воровского, в районе дома № 9, перекроют в Пскове с 9.00 27 ноября до 24.00 28 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.