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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове на два дня перекроют участок улицы Карла Маркса

25 ноября 2021 года, 13:18

Участок улицы Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Воровского, в районе дома № 9, перекроют в Пскове с 9.00 27 ноября до 24.00 28 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пскове на два дня перекроют участок улицы Карла Маркса

Фото: Дарья Хваткова

Перекрытие участка дороги для движения автомобилистов ожидается в связи с выполнением ремонтных работ по строительству водопровода.

Для объезда в администрации города Пскова порекомендовали использовать улицы Воровского и Красных партизан.

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