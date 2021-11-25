До +7 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 25 ноября

25 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +2...+7 градусов и похолодает до 0...+2 градусов — в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 25 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по региону пройдут небольшие дожди, переходящие ночью в мокрый снег. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +4...+6 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 0...+2 градусов.

В Великих Луках также прогнозируются небольшие осадки. Воздух днем прогреется до +3...+5 градусов. В ночное время похолодает до 0...+2 градусов.