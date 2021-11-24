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Досуг / Погода

До 5 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 24 ноября

24 ноября 2021 года, 09:10

24 ноября по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0…+5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 5 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 24 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 24 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по региону прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западных направлений умеренный, местами до сильного.

В Пскове воздух в дневное время прогреется до +3…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. В Великих Луках температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке +1…+3 градуса.

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