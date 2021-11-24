До 5 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 24 ноября

24 ноября по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0…+5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 24 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по региону прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западных направлений умеренный, местами до сильного.

В Пскове воздух в дневное время прогреется до +3…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. В Великих Луках температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке +1…+3 градуса.