До +5 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября

24 ноября днем в Псковской области температура воздуха будет от 0 до +5 градуса, ночью – от -5 до 0. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в регионе небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем будет мокрый снег с дождем.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.