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Досуг / Погода

До +5 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября

23 ноября 2021 года, 18:45

24 ноября днем в Псковской области температура воздуха будет от 0 до +5 градуса, ночью – от -5 до 0. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +5 градусов ожидается в Псковской области 24 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в регионе небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем будет мокрый снег с дождем. 

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. 

Атмосферное давление низкое.

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