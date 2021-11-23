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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове после ремонта по нацпроекту принята улица Инженерная

23 ноября 2021 года, 14:33

В Пскове приняли введенный в эксплуатацию после ремонта участок улицы Инженерной от улицы Индустриальной до улицы Алтаева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Ремонт был проведен в рамках дорожного национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Пскове после ремонта по нацпроекту принята улица Инженерная

Фото: пресс-службы администрации города Пскова

Дорожники отремонтировали дублер автомобильной дороги вдоль жилых домов от № 12 до № 100 на отрезке магистрали между улицами Индустриальной и Алтаева.

Подрядчиком было уложено два слоя асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, нанесена разметка термопластиком, заменены люки. Также в рамках работ в нормативное состояние была приведена пешеходная зона. В частности, заасфальтированы тротуары, заменен бортовой камень, восстановлены газоны и установлено новое барьерное ограждение. Кроме того, были сделаны тротуар возле дома №13 по улице Инженерной, ведущий к отделению Псковской городской поликлиники, и парковки для автотранспорта.

Заказчиком ремонтных работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядчиком – ООО «Дорожный отряд». Ремонтные работы на данном отрезке автомобильной дороги должны были завершиться 31 августа, однако из-за выявленных недостатков потребовалось время на их устранение. В связи с этим к подрядной организации были применены штрафные санкции.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2019-2021 годы улица Инженерная была полностью отремонтирована на всем ее протяжении. В том числе в рамках данных работ была проведена реконструкция перекрестка с улицей Индустриальной.

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