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Транспорт / Инфраструктура

В новогодние праздники изменится расписание движения поезда «Москва – Великие Луки – Псков»

23 ноября 2021 года, 10:54

Расписание движения пассажирского поезда №63/64 «Москва – Великие Луки – Псков» изменится в новогодние праздники с 1 по 8 января, а также 29 декабря. Об этом сообщает Телеграм-канал «1520. Все о ж/д» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК).

В новогодние праздники изменится расписание движения поезда «Москва – Великие Луки – Псков»

Источник: pixabay.com

В период январских праздников поезд из Москвы будет отправляться в 16:16 (вместо 21:13). В Великие Луки он будет прибывать не в утреннее время, а поздней ночью – в 03.40 (вместо 07.50). Время в пути пассажирского поезда из Москвы в Великие Луки увеличится почти на час и составит 11 часов 24 минуты (вместо 10 часов 37 минут).

В Псков состав будет прибывать в 09.40 (вместо 13.49). Общее время в пути на всем маршруте «Москва – Великие Луки – Псков» составит 17 часов 24 минуты (вместо 16 часов 36 минут). В обратную сторону расписание движения поезда не изменится.

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