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Досуг / Погода

Мокрый снег и до +1 градуса ожидаются в Псковской области 23 ноября

23 ноября 2021 года, 09:15

23 ноября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -4...+1 градус и 0...-5 градусов — в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Мокрый снег и до +1 градуса ожидаются в Псковской области 23 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозам синоптиков, 23 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное время по региону прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в дневное время столбики термометров опустятся до отметке 0...-2 градуса. Ночью похолодает до 0...-2 градусов. В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке 0...-2 градуса, в ночное – -2...-4 градуса.

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