Призовые места заняли великолучане на первенстве СЗФО по джиу-джитсу

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые месте на первенстве Северо-Западного Федерального округа по джиу-джитсу, которое прошло с 19 по 22 ноября в Пскове в спортивном комплексе УСК «Олимп». Об этом сообщает клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в группе «ВКонтакте».
Фото из группы клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в «ВКонтакте»
Валерия Теленкова заняли первое место среди юниоров и юниорок до 14 лет. Второе место среди юниоров и юниорок до 16 лет заняла Анна Половинцева. Среди юниоров и юниорок до 21 года третье место получил Александр Грачев.
Их тренером является Евгений Барканов.
Спортсмены получили путевку на Первенство России.