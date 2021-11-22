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Спорт

Призовые места заняли великолучане на первенстве СЗФО по джиу-джитсу

22 ноября 2021 года, 19:32

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые месте на первенстве Северо-Западного Федерального округа по джиу-джитсу, которое прошло с 19 по 22 ноября в Пскове в спортивном комплексе УСК «Олимп». Об этом сообщает клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в группе «ВКонтакте».

Призовые места заняли великолучане на первенстве СЗФО по джиу-джитсу

Фото из группы клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в «ВКонтакте»

Валерия Теленкова заняли первое место среди юниоров и юниорок до 14 лет. Второе место среди юниоров и юниорок до 16 лет заняла Анна Половинцева. Среди юниоров и юниорок до 21 года третье место получил Александр Грачев.

Их тренером является Евгений Барканов.

Спортсмены получили путевку на Первенство России.

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