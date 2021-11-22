Призовые места заняли великолучане на первенстве СЗФО по джиу-джитсу

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые месте на первенстве Северо-Западного Федерального округа по джиу-джитсу, которое прошло с 19 по 22 ноября в Пскове в спортивном комплексе УСК «Олимп». Об этом сообщает клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в группе «ВКонтакте».