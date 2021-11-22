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Транспорт

Дорогу, ведущую к причалу для катера на Талабские острова, отремонтировали в Псковской районе

22 ноября 2021 года, 16:44

Отремонтировали участок дороги, ведущий до деревни Толбица, где расположен причал для катеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Оттуда в том числе ходит муниципальный катер «Талабск», связывающий материк с Талабскими островами.

Дорогу, ведущую к причалу для катера на Талабские острова, отремонтировали в Псковской районе

Фото администрации Псковской области

Работами занимался Псковавтодор. Дорогу протяженностью 2,2 км отремонтировали в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».  Из областного бюджета выделили более 30 млн рублей.

Подрядчик выполнил устройство водоотводных канав и планировку откосов насыпи, расчистил полосу отвода от кустарника и деревьев, отфрезеровал старое асфальтобетонное покрытие и уложил выравнивающий и верхний слои. Рабочие также отремонтировали деформационные швы на мосту через реку Старцева. В порядок привели пересечения и примыкания к дороге, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку термопластиком.

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