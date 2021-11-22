Псковские спортсмены, достигшие высоких результатов, будут получать ежемесячные выплаты

Спортсмены Псковской области, которые достигли высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, и их тренеры будут получать ежемесячные денежные выплаты. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

С 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года выплаты получат Наталья Спиридонова, которая заняла 1 место на первенстве мира по легкой атлетике, и ее тренер Екатерина Алексеева; получивший 2 место на чемпионате России по велосипедному спорту 2021 года Константин Некрасов и его тренер Вячеслав Тарасов; Дмитрий Муратов, занявший 3 место на чемпионате России по боксу, и его тренер Владимир Ивасенко; Ника Снетковская, занявшая 1 место на чемпионате России по стрельбе из лука, и тренер Виталий Андреев.

С 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года деньги выплатят Александру Матвееву, занявшему 3 место на чемпионате России по гребному спорту 2021 года, и тренеру Сергею Матвееву; занявшему 3 место на чемпионате России по легкой атлетике Филиппу Шабанову и тренеру Константину Шабанову.

Каждый спортсмен получать по 15 тыс. рублей, его тренер – по 5 тыс. рублей.

Михаил Ведерников подписал соответствующее распоряжение. Выплаты за сентябрь, октябрь и ноябрь поступят в декабре.