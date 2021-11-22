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Транспорт / Инфраструктура

На трое суток в Пскове перекроют участок улицы Петровской

22 ноября 2021 года, 10:00

Участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до улицы Пароменской в Пскове перекроют для движения автомобилистов с 09.00 24 ноября до 24.00 26 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На трое суток в Пскове перекроют участок улицы Петровской

Фото: Андрей Степанов

Движение автотранспорта на данном участке дороги будет перекрыто в связи с проведение ремонтных работ по замене теплотрассы.

Администрация города Пскова рекомендует в качестве объезда использовать улицы Максима Горького и Киселева.

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