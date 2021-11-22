На трое суток в Пскове перекроют участок улицы Петровской

Участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до улицы Пароменской в Пскове перекроют для движения автомобилистов с 09.00 24 ноября до 24.00 26 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до улицы Пароменской в Пскове перекроют для движения автомобилистов с 09.00 24 ноября до 24.00 26 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение автотранспорта на данном участке дороги будет перекрыто в связи с проведение ремонтных работ по замене теплотрассы.
Администрация города Пскова рекомендует в качестве объезда использовать улицы Максима Горького и Киселева.