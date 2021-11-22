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Досуг / Погода

До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 ноября

22 ноября 2021 года, 09:29

22 ноября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до -2…+3 градусов и похолодает до -2…-7 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 22 ноября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня существенных осадков не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный. На дорогах местами гололедица.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1…+1 градус. Ночью похолодает до -3…-5 градусов. В Великих Луках днем воздух прогреется до 0…+2 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов.

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