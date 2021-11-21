До +5 градусов прогнозируется в Псковской области 21 ноября

21 ноября в Псковской области температура в дневное время будет от +0 до +5 градусов, ночью похолодает до –4...+1 градуса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом, ночью – мокрый снег. Утром и ночью местами ожидается гололедица. Ветер будет западных направлений, умеренный.

В Пскове днем прогнозирцется дождь с мокрым снегом, ночью – снег. Температура днем будет от +1 до +3 градусов, ночью – от -2 до-4 градусов.

В Великих Луках днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ночью – небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью похолодает до -2...-4.







