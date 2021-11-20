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Досуг / Погода

Небольшой дождь и до +6 градусов ожидаются в Псковской области 20 ноября

20 ноября 2021 года, 09:55

20 ноября по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +1…+6 градусов и 0…+4 градуса – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшой дождь и до +6 градусов ожидаются в Псковской области 20 ноября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозам синоптиков, 20 ноября по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в большинстве районов пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер западных направлений умеренный, в дневное время сильный порывистый.

В Пскове во второй половине дня прогнозируются небольшие осадки. В дневное время воздух прогреется до +3…+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов.

В Великих Луках также пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +4…+6 градусов. В ночное время похолодает до +2…+4 градусов.

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