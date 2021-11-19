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Досуг / Погода

До +6 градусов и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 20 ноября

19 ноября 2021 года, 18:33

20 ноября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +1...+6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +6 градусов и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 20 ноября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 ноября по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. По региону пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью ожидаются умеренные дожди, днем - небольшие.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Утром и днем местами с порывами до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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