До +6 градусов и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 20 ноября

20 ноября по Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +1...+6 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 ноября по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. По региону пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью ожидаются умеренные дожди, днем - небольшие.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Утром и днем местами с порывами до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.