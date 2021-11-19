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Досуг / Погода

20 ноября циклон «Ульрих» накроет Псковскую область

19 ноября 2021 года, 13:55

20 ноября в Псковской области под влиянием циклона «Ульрих» ожидаются дожди и усиление ветра. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона со ссылкой на начальника Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

По словам метеоролога, циклон надвигается на центральную Россию, в то время как Псковская область находимся на северо-западе страны.

«Но циклон, который формируется в точке окклюзии, окажет влияние на Псковскую область: 20 числа мы ожидаем осадки в виде дождя, утром начнется усиление западного и северо-западного ветра от умеренного до сильного, – сообщила Тала Нещадимова. – Завтра днём в тылу этого циклона возможны прояснения, затем пройдет ещё один циклон. 22 ноября снова будут прояснения».

На востоке и северо-востоке области преимущественно выпадут осадки в виде дождя, возможно выпадет мокрый снег и дождь.

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