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Происшествия

Незаконную перевозку порядка 4 тонн мяса пресекли в Псковской области

19 ноября 2021 года, 12:36

В деревне Лобок Невельского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области остановили два автомобиля, в которых перевозилось 3,9 тонн говядины и 60 кг баранины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Незаконную перевозку порядка 4 тонн мяса пресекли в Псковской области

pixabay

Партию мяса планировали доставить из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Ветеринарный контроль показал, что на партии продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение мяса. Также отсутствовали клейма.

Продукцию перевозили с нарушением ветеринарно-санитарных правил: в машине не было холодильного оборудования. Также нарушили указания Россельхознадзора о поставках говядины на кости из Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

В результате оформили акты о возврате мясосырья в страну отправки. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

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