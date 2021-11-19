Незаконную перевозку порядка 4 тонн мяса пресекли в Псковской области

В деревне Лобок Невельского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области остановили два автомобиля, в которых перевозилось 3,9 тонн говядины и 60 кг баранины . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию мяса планировали доставить из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Ветеринарный контроль показал, что на партии продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение мяса. Также отсутствовали клейма.

Продукцию перевозили с нарушением ветеринарно-санитарных правил: в машине не было холодильного оборудования. Также нарушили указания Россельхознадзора о поставках говядины на кости из Белоруссии, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

В результате оформили акты о возврате мясосырья в страну отправки. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.